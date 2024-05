Sanjin Prcić sur son départ de Strasbourg : « Le coach m’a dit que j’allais être un cadre »

Sans chemise, Sanjin.

Mis au placard par Patrick Vieira au cours de cette saison, Sanjin Prcić a mis un terme à son contrat avec le RC Strasbourg en avril dernier. Dans un entretien aux Dernières Nouvelles d’Alsace, le Bosnien est revenu sur cette année difficile. « Quand je suis arrivé un peu après les autres à la préparation estivale, parce que j’avais été en sélection. Le coach m’a dit qu’il comptait sur moi, que mes qualités convenaient à son style de jeu, que j’allais être un cadre, raconte le milieu de 30 ans. Et deux jours avant la fin du mercato, Loïc Désiré (le responsable du recrutement, NDLR) est venu me voir. Qu’il fallait que je me trouve un autre club. Sur le coup, je suis très surpris, je ne comprends pas ce qu’il se passe. Jamais je n’aurais imaginé qu’on essaierait de me faire quitter le club. Moi, je ne voulais pas partir. Ça ne marche pas comme ça dans le foot. »

Celui qui avait été élu « joueur de la saison 2021-2022 » par les supporters du RCSA a très mal vécu cette période : « Quand on vous prive de votre passion, vous ne le vivez pas bien. Je faisais mon travail et ensuite je rentrais chez moi. » Au point de mettre un terme à son contrat avec le club le mois dernier : « La résiliation, c’est un enchaînement de plein de choses, des comportements des uns et des autres, qui m’a fait penser qu’il valait mieux dire stop. Je n’ai pas envie d’en rajouter, ce n’est pas la peine d’entrer dans les détails. Ça ne servait plus à rien de continuer, c’est tout. »

On lui souhaite bon courage pour la suite de ses aventures.