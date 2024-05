Le Real Madrid à un orteil du titre après sa victoire face à Cadix

Real Madrid 3-0 Cadix

Buts : Brahim Díaz (52e), Jude Bellingham (68e) et Joselu (90e+3) pour les Merengues

Il faudra désormais une nouvelle crise sanitaire pour empêcher le Real Madrid d’être champion d’Espagne.

Ce samedi, les Madrilènes ont pratiquement entériné leur titre en Liga après avoir largement disposé de Cadix à domicile (3-0). Tout comme la semaine dernière, Carlo Ancelotti avait décidé de faire tourner son équipe en relançant même Thibaut Courtois sur le pré (le gardien n’avait pas pu jouer le moindre match cette saison, en raison d’une grave blessure). Le début de la rencontre s’est toutefois avéré compliqué pour les Merengues, qui ont dominé sans parvenir à trouver la brèche face à une défense bien organisée. Cadix leur a même causé quelques sueurs sur des phases de reconversion bien senties et juste après la pause, Ramos a une occasion en or d’ouvrir le score sur une contre-attaque éclair face à un Courtois décisif.

Les Andalous venaient de laisser passer le train, car la sentence madrilène a pratiquement été instantanée : une minute après cette opportunité, Brahim Díaz s’est infiltré dans la surface pour faire sauter le verrou d’une superbe frappe enroulée (1-0, 52e). Un quart d’heure plus tard, c’est Jude Bellingham – à peine entré en jeu – qui a surgi pour reprendre un centre de Díaz et faire le break (2-0, 68e). La fin de match a enfin vu Joselu planter un dernier but dans le temps additionnel (3-0, 90e+3), et le public du Santiago Bernabéu scander les premiers « Campeones » en tribunes. Le Real Madrid sera en effet officiellement sacré champion dès ce samedi si le FC Barcelone ne s’impose pas dans la soirée, face à Gérone. En cas de succès catalan, il ne suffira aux hommes d’Ancelotti que d’engranger un point en quatre matchs pour être définitivement couronnés.

Pas grave, le Barça pourra encore se rattraper avec la Ligue des champ… ah non.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal, Nacho, Militão, Carvajal, García – Modrić, Camavinga (Valverde, 80e), Ceballos – Güler (Bellingham, 66e), Joselu, Díaz (Vinícius, 73e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Cadix (4-5-1) : Ledesma – Zaldúa (Carcelén, 66e), Víctor, Fali, Javi – Navarro (Alejo, 84e), Escalante, Alcaraz, Álex (Pires, 66e), Sobrino (Gómez, 75e) – Ramos (Juanmi, 75e). Entraîneur : Mauricio Pellegrino.

