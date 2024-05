Deux semaines après avoir fêté la montée, Roda finalement éliminé en play-offs

C’est ce qu’on appelle le karma.

Retour au 3 mai dernier en Eerste Divisie, la deuxième division néerlandaise, lorsque le Roda JC, vainqueur de Cambuur (2-0), a pensé que la défaite de Groningue contre Telstar validait sa montée directe dans l’Élite. Envahissement de terrain et tout le tralala par les fans… Sauf que le speaker s’était un peu emballé et Groningue avait égalisé dans le temps additionnel. La montée directe se jouait donc une semaine plus tard, alors que Roda se déplaçait à… Groningue pour la dernière journée. Résultat : 2-0 pour les locaux, qui sont repassés devant Roda à la différence de buts.

Krankzinnige taferelen: Roda-fans denken dat promotie binnen is en bestormen veld, maar dan blijkt de stadionspeaker een foutje te hebben gemaakt… 🫢#rodcam pic.twitter.com/BmDfhU01gU — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2024

Mais ça ne s’arrête pas là ! Troisième, Roda affrontait Breda en play-offs, pour encore espérer monter. Face à un adversaire qui a fini huitième, 19 points derrière, Roda se plante au match aller et s’incline 2-1 à l’extérieur. Un seul but à remonter, devant son public, c’est faisable, non ? Eh bien non. Dans leur antre, ils se sont faits exploser 0-5 ce vendredi et évolueront encore en deuxième division la saison prochaine…

Ça, c’est du traumatisme.