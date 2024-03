Sans victoire depuis 6 mois, Cadix piège l’Atlético

Cadix 2-0 Atlético de Madrid

Buts : Juanmi (24e et 64e) pour le CAD

Terriblement irrégulier depuis début février, l’Atlético a confirmé la tendance sur la pelouse de Cadix (2-0), pourtant relégable. Statistique gênante : les Andalous ne s’étaient plus imposés en Liga depuis le 1er septembre (4e journée). Et l’Atléti pourrait voir le podium s’éloigner un peu plus, à l’issue de ce week-end.

Même peu en verve depuis un moment et de retour d’Arabie saoudite, Juanmi a planté un doublé létal. Sur le second but du CAD, il a notamment bénéficié d’une ouverture magistrale de Javi Hernández, tout en profitant d’un saut manqué de Gabriel Paulista. Pas inspiré ou simplement indécis, Jan Oblak n’est pas exempt de tout reproche sur l’action non plus, laissant une partie de son but grand ouvert. Toujours privés d’Antoine Griezmann, blessé, les Colchoneros n’ont globalement pas existé dans cette rencontre.

Ne cherchez pas plus loin.

