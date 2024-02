Pronostic Cadiz Bétis : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadix et le Betis dos à dos

Pour débuter la 24e journée de Liga, Cadix reçoit le Betis Séville vendredi. La formation andalouse vit un exercice compliqué puisqu’elle se retrouve en 18e place, soit celle de 1er relégable. L’équipe entrainée par Pellegrino accuse déjà 3 unités de retard sur le premier non relégable, Majorque. Cadix ne s’est plus imposé en Liga depuis le 01/09/2023 et la réception de Villareal. La formation andalouse reste sur 19 journées sans la moindre victoire. Lors des dernières semaines, le club andalou a signé 2 nuls face à l’Athletic Bilbao (0-0) et Villareal (0-0). A domicile, Cadix se montre plutôt solide avec seulement 3 revers concédés face au Real (1er), Girona (2e) et Valence (7e).

En face, le Betis Séville est en course pour une place européenne puisqu’il accuse seulement 2 unités de retard sur la Real Sociedad, qui occupe le dernier strapontin pour une place européenne. La formation sévillane s’est récemment imposée contre Grenade (1-0) et Majorque (0-1). En revanche, les Sévillans se sont inclinés contre le FC Barcelone (2-4) en concédant 2 buts dans les dernières secondes. Le week-end dernier, le Betis a poursuivi ses résultats irréguliers en signant un nul contre Getafe (1-1). De retour à un bon niveau, Isco a inscrit le but de son équipe, tandis que Fekir, après sa longue blessure, retrouve sa place dans le XI. Lors de cette rencontre, Fornals a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Solide à domicile, Cadix pourrait accrocher un nul contre le Betis Séville, trop irrégulier.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

