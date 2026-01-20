S’abonner au mag
Mathys Tel encore écarté par Tottenham

EL
On me voit, on me voit plus… Définitivement transféré à Tottenham durant l’été après avoir plafonné au Bayern, Mathys Tel se retrouve de nouveau dans une impasse. Pas franchement indispensable aux yeux de Thomas Frank, en témoignent ses six petites titularisations en Premier League, le Français de 20 ans est surtout cantonné à regarder les matchs de Ligue des champions sur son canapé.

Un match, puis rayé de la liste

En début de saison, les Spurs avaient même décidé de se passer complètement de lui et de ne pas l’inscrire sur la liste des joueurs pouvant disputer la C1. On a cru que le vent avait tourné du bon côté pour le natif de Sarcelles, rappelé lors de la sixième journée et entré en jeu contre le Slavia Prague (3-0).

Ce n’était visiblement que temporaire, puisque Franck a annoncé qu’il ne comptait de nouveau plus sur lui en Ligue des champions. Pour les deux derniers matchs de phase de ligue de Coupe d’Europe, contre Dortmund, ce mardi, puis à Francfort, Tel est encore rayé de la liste. De quoi aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs ?

Avec un contrat jusqu’en 2031, il faudra être patient.

