  • Bulgarie
  • Lokomotiv Sofia

Un sacré but casquette en championnat de Bulgarie

JD
Un sacré but casquette en championnat de Bulgarie

Quand t’as pas révisé pour le contrôle. Pas facile d’être un joueur du championnat bulgare, surtout quand on voit les horaires des matchs pas spécialement supporters friendly. Comme pour cette rencontre du ventre mou entre le Lokomotiv Sofia et le Droboudja Dobritch par exemple. Coup d’envoi ? Jeudi 5 mars à 13h15. Forcément, le Stadion Lokomotiv sonne un peu creux avec 11 200 sièges vides.

Contrôle fantôme

Est-ce ce silence assourdissant qui a perturbé le gardien sofiote Aleksandar Lyubenov ? Possible. Pourtant, son Lok faisait le job, menant 1-0 à la pause à 11 contre 10, puis 2-0 au retour des vestiaires, grâce à l’ancien Monégasque Ryan Bidounga (c’est avec ce genre de blase qu’on voit qui sont les vrais fans de l’ASM).

Et puis patatras ! À dix minutes de la fin du temps réglementaire, le défenseur congolais adresse une remise de la tête à son gardien. En apparence anodine, sa trajectoire en cloche est tellement mal maîtrisée que le ballon rebondit sous les crampons du portier qui ne parvient même pas à la toucher et assiste, impuissant, à un but contre son camp gaguesque.

Heureusement, dans le temps additionnel, le Lokomotiv refait le break grâce à son attaquant brésilien Caue Caruzo, servi sur un dégagement… d’Aleksandar Lyubenov ! Ça ne s’invente pas.

En tout cas, de tels scénarios méritent un meilleur horaire de diffusion.

Les tops et les flops de Lyon-Lens
Les tops et les flops de Lyon-Lens
Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Lens fauche les rêves lyonnais
Lens fauche les rêves lyonnais
