Serviettegate : Saibari s’est excusé auprès de Mendy

Tout est bien qui finit bien. Ismael Saibari et Édouard Mendy se sont réconciliés au lendemain de la finale de la CAN durant laquelle le milieu marocain a tenté de… voler la serviette du gardien sénégalais. Dans un contexte particulièrement mouvementé, le joueur du PSV Eindhoven, ainsi qu’Achraf Hakimi et plusieurs ramasseurs de balle, avaient à cœur de gêner le portier des Lions de la Teranga en l’empêchant de se sécher les gants.

Il s’est rendu dans l’hôtel des Sénégalais

Sorti quelques secondes avant le penalty ayant mis le feu aux poudres, Ismael Saibari n’a pas passé la prolongation sur le banc, mais derrière le but d’Édouard Mendy afin d’intimider Yehvann Diouf. Le gardien remplaçant du Sénégal était effectivement venu prêter main-forte à son numéro un, protégeant au mieux le bout du tissu face à plusieurs Marocains.

Une fois la pression redescendue, le Lion de l’Atlas s’est sans doute rendu compte de l’irresponsabilité de son geste et est donc allé s’excuser auprès d’Édouard Mendy, dans l’hôtel où les vainqueurs ont dû passer une meilleure nuit que leurs hôtes. Pour la séquence émotion de cette fin de compétition, les deux hommes se sont serrés la main, histoire d’enfin passer à autre chose.

Peut-être qu’ils voulaient simplement prendre la serviette pour sécher leurs larmes.

Podcast : Le Footox spécial Sénégal-Maroc est disponible !

