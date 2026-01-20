S’abonner au mag
Contre Brest, l’OL a brisé une série vieille de 15 ans

La fin d’une ère. Maxime Gonalons, Anthony Lopes, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Rayan Cherki… La liste des joueurs formés à l’Olympique lyonnais est évidemment non exhaustive tant elle est longue. Aujourd’hui, seuls Tolisso et Khalis Merah, de deux générations bien différentes, font partie des joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca.

Une série de 695 matchs consécutifs

Pourtant, contre le Stade brestois (2-1), dimanche, l’aîné était laissé au repos et le second est entré en fin de match. De quoi commencer la rencontre sans aucun joueur formé à l’académie lyonnaise. Il fallait remonter à novembre 2011 pour trouver trace d’une telle anomalie.

Ce jour-là, face à l’AJ Auxerre, Lisandro López et Michel Bastos avaient porté l’équipe à bout de bras, alors que Lacazette, Umtiti et Sidy Koné étaient contraints de cirer le banc. Les deux premiers ont ensuite pris le relais avec brio, lançant 695 matchs avec au moins un jeune du cru dans le onze.

Et dire qu’il y avait Romain Del Castillo titulaire à Brest

L'OL attire un espoir du Danemark

