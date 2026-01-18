Lyon bat Brest dans la douleur et remonte à la 4e place

Lyon 2-1 Brest

Buts : Šulc (41e), Abner (45e+2) pour les Gones // Dina Ebimbe (87e) pour les Ty-Zefs

Carton rouge : Del Castillo (19e)

Rapidement en supériorité numérique, Lyon s’est fait peur, mais a finalement dominé le Stade brestois ce dimanche soir en clôture de cette 18e journée (2-1). Privés de leur entraîneur, Éric Roy, visiblement touché par un syndrome grippal, les Ty-Zefs, qui avaient aligné un onze 100% français, ont rapidement été mis en difficulté. La recrue brésilienne Endrick a encore fait des merveilles sur sa première touche de balle avec un petit contrôle orienté, petit pont sur Bradley Locko. Une petite fantaisie qui donne le tempo avant que la rencontre ne bascule une première fois. Sur un pressing, Romain Del Castillo met une méchante semelle sur la cheville de Nicolas Tagliafico. Sans hésiter une seconde, l’arbitre de la rencontre l’exclut logiquement (19e).

Malgré ce gros coup sur le casque, les Finistériens sont les premiers à cadrer un tir dans cette rencontre, par Joris Chotard, sans toutefois mettre en difficulté Dominik Greif, qui capte facilement cette tentative (25e). Mais très vite, les Lyonnais prennent logiquement l’ascendant. Sur une erreur de Locko, Endrick est tout près de marquer son premier but en Ligue 1, mais son petit lob ne surprend pas Grégoire Coudert, qui capte le ballon (39e). Ce n’est que partie remise. Dans la foulée, Pavel Šulc élimine Kenny Lala, puis le portier adverse et se retrouve côté gauche. Alors que tout le monde s’attend à un centre, l’international tchèque opte plutôt pour une lourde frappe, qui termine sa course dans la lucarne (1-0, 41e). Touché. Six minutes plus tard, le remuant Endrick trouve son compatriote Abner Vinícius aux abords de la surface, qui trompe à son tour Coudert d’une sublime frappe croisée (2-0, 45e+2). Coulé.

🇨🇿 Pavel Šulc nettoie la toile d'araignée sur une merveilleuse action en solo ! L'OL mène 1-0 ! 🦁#OLSB29 pic.twitter.com/4XFK1xBRms — L1+ (@ligue1plus) January 18, 2026

Une fin de match stressante pour les Lyonnais

Courageux malgré la tournure des événements, les Brestois passent tout près de réduire l’écart, mais Ludovic Ajorque, à la retombée d’un centre de Lala, ne parvient pas à ajuster sa reprise de volée (53e). La rencontre semble pliée au moment où Šulc surgit pour tromper le gardien brestois à la suite d’un centre mal repoussé de Tanner Tessmann, mais finalement ce but est annulé pour une position de hors-jeu. Dominés dans tous les secteurs de jeu et au bord du précipice à de nombreuses reprises, les Bretons surprennent les Gones quelques minutes avant la fin de la rencontre par l’intermédiaire de Junior Dina Ebimbe, qui reprend un coup franc contré à de nombreuses reprises (2-1, 87e). Revigorés à la suite de cette réduction de l’écart, les Ty-Zefs donnent tout pour revenir au score, et Dinan Embimbe, encore lui, est tout près d’arracher le nul sur un centre de Kamory Doumbia, mais sa tête rase le poteau de Greif (90e+5). Lyon, qui n’a perdu aucune de ses 14 réceptions de Brest en Ligue 1 (10v, 4n), signe une sixième victoire consécutive (TCC) et monte à la 4e place, à seulement deux points de l’Olympique de Marseille, troisième.

