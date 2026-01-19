Après les maux du corps, les mots du coeur. Brahim Díaz, malheureux auteur d’une panenka ratée dans le temps additionnel de la finale de la CAN, est sorti du silence ce lundi après-midi. Le meilleur buteur de la compétition aurait pu offrir le titre à tout un peuple qui, depuis cinquante ans, attendait un nouveau trophée continental. Mais il n’en fut rien. Le Maroc s’est bel et bien incliné sur la plus petite des marges contre un Sénégal incisif (0-1).

« Il sera difficile de m’en remettre »

Sur Instagram, le joueur du Real Madrid a partagé sa douleur au lendemain de cette défaite difficile à digérer. « Mon âme souffre. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout, écrit-il. Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité. Je vous présente mes excuses les plus sincères. »

Avant de poursuivre : « Il me sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais je vais essayer. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai à aller de l’avant jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et faire la fierté de mon peuple marocain. »

On aurait presque envie de lui faire un câlin.

