Mathieu Gorgelin décroche un nouveau rôle de doublure
Casting réussi. Ce lundi, le RC Lens a officialisé l’arrivée de Mathieu Gorgelin comme deuxième gardien. À la suite de la blessure longue durée de Régis Gurtner, il était nécessaire de trouver une solution de taille pour suppléer Robin Risser. C’est chose faite avec le portier formé à l’Olympique lyonnais qui arrive en renfort jusqu’en juin prochain chez les Sang et Or.
Mathieu Gorgelin, au Racing pour faire la paire 🧤 Gardien complet au vécu important, l'Aindinois rallie l'Artois pour partager son expérience et sa rigueur. Le dernier rempart de 35 ans a paraphé un contrat avec le club sang et or jusqu’en juin 2026. ✍️#Gorgelin2026— Racing Club de Lens (@RCLens) January 19, 2026
La doublure parfaite ?
Jouer les seconds rôles est loin d’être une découverte pour Mathieu Gorgelin. À l’OL puis au Havre, le gardien a appris à laisser le costume de titulaire de côté, privilégiant celui de sauveur providentiel. Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens, a d’ailleurs souligné l’importance d’un dernier rempart de ce ressort dans l’effectif : « Mathieu est quelqu’un de calme sur et en dehors du terrain, il nous apportera sa sérénité, son exigence au quotidien et sa culture de la gagne. »
Une chose est sûre : même Brad Pitt ne trouvera pas meilleure doublure.Difficile tombeur d’Auxerre, un Lens record repasse leader
SW