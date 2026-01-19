S’abonner au mag

Mathieu Gorgelin décroche un nouveau rôle de doublure

Mathieu Gorgelin décroche un nouveau rôle de doublure

Casting réussi. Ce lundi, le RC Lens a officialisé l’arrivée de Mathieu Gorgelin comme deuxième gardien. À la suite de la blessure longue durée de Régis Gurtner, il était nécessaire de trouver une solution de taille pour suppléer Robin Risser. C’est chose faite avec le portier formé à l’Olympique lyonnais qui arrive en renfort jusqu’en juin prochain chez les Sang et Or.

La doublure parfaite ?

Jouer les seconds rôles est loin d’être une découverte pour Mathieu Gorgelin. À l’OL puis au Havre, le gardien a appris à laisser le costume de titulaire de côté, privilégiant celui de sauveur providentiel. Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens, a d’ailleurs souligné l’importance d’un dernier rempart de ce ressort dans l’effectif : « Mathieu est quelqu’un de calme sur et en dehors du terrain, il nous apportera sa sérénité, son exigence au quotidien et sa culture de la gagne. »

Une chose est sûre : même Brad Pitt ne trouvera pas meilleure doublure.

