Jürgen Klopp valide le style de jeu du Paris FC et le travail de Stéphane Gilli

Pas de flop pour Jürgen Klopp. Ce dimanche, le directeur du football de Red Bull a affirmé à des médias allemands qu’il ne doutait aucunement du travail de Stéphane Gilli, l’entraîneur du Paris FC. Satisfait d’avoir gagné contre le PSG ? Oui, mais pas sceulement. Comme le rapporte L’Équipe, l’ancien tacticien de Liverpool a déclaré : « C’est très bien de gagner contre le PSG comme nous l’avons fait en Coupe. (Le Paris FC s’est imposé 1-0 en seizièmes de finale de Coupe de France). Est-ce que c’était une bonne publicité pour le football ? Non, mais c’en était une pour la résilience et l’esprit d’équipe ». Comme quoi, la fin peut justifier les moyens.

Gilli peut compter sur lui

Malgré le jeu disons « essentialiste » du Paris FC, 13e de Ligue 1 après sa victoire à Nantes, Klopp ne bronche pas. « Je ne vais pas voir Stéphane (Gilli), après le match en lui disant : Blablabla, je te l’avais dit que, 4-3-3… Non, on discute. Il n’avait pas tous ses joueurs à disposition, donc jouer à cinq derrière n’était pas un problème du tout ».

« Je suis celui qui défend le plus ardemment les entraîneurs. Je ne suis pas du genre à arriver le matin – comme d’autres dans le football européen ces derniers temps – et à dire : « On a perdu, virez-le ! », poursuit l’Allemand, clamant sa grande patience et son adoration envers les entraîneurs. Je comprends donc les entraîneurs et je me bats vraiment pour eux, mais j’attends aussi d’eux un véritable impact ».

Et ce n’est pas tout, car Jürgen Klopp a développé avec lucidité qu’il ne s’attendait pas à ce que le Paris FC évolue avec une forte identité de jeu à court terme : « Red Bull souhaite que nous pratiquions le meilleur football possible, mais si vous êtes le Paris FC, je ne m’attends pas à ce que nous ayons 80 % de possession, je ne suis pas idiot ».

Il faudra s’armer de patience pour voir le joga bonito de Stéphane Gilli.

