Le PSG perd et tout le monde gagne

Pour la première fois depuis plus de dix ans et la troisième au XXIe siècle, le PSG est sorti de la Coupe de France dès les seizièmes de finale. C'est une merveilleuse nouvelle pour la plus belle compétition du monde, pour le foot et même un peu pour le Paris Saint-Germain.

Ce n’est pas la belle histoire du week-end, la rencontre s’étant jouée un lundi soir, ni l’une de celles qu’on a l’habitude de voir en Coupe de France, quand des amateurs qui ont d’autres métiers que le foot terrassent des professionnels et mettent une petite ville sur la carte du pays. Tout le monde sait où placer le Paris FC, tombeur du PSG à la surprise générale au Parc des Princes (0-1), dans un derby de la capitale entre deux équipes de la même division. Ce n’est pas l’idée qu’on se fait d’un exploit dans cette compétition, mais ça en est un quand même et on sait donc dès le 12 janvier que le Paris Saint-Germain ne raflera pas tout sur la scène nationale en 2026. C’est une bonne nouvelle pour les autres ; c’est une bonne nouvelle pour le foot.

⚽ #CDFCA | 🔥 QUELLES IMAGES ! Les joueurs du Paris FC qui célèbrent leur victoire et leur qualification sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG ! pic.twitter.com/v4NppBAUi3 — francetvsport (@francetvsport) January 12, 2026

Quatre jours après avoir vu le PSG revenir de nulle part, d’un contre express à un gardien encore décisif dans une séance de tirs au but, pour s’offrir le Trophée des champions — une coupe en bois, certes — contre l’OM, il y a quelque chose de réconfortant à voir une équipe que l’on pensait devenue invincible redevenir vincible le temps d’une soirée. Dans les faits, le champion d’à peu près tout en titre avait déjà perdu cette saison, Marseille et Monaco en Ligue 1, le Bayern en Ligue des champions, mais il s’agit là d’un match couperet, d’une élimination et d’une sortie de route que personne n’attendait pour une équipe qui sortait d’une année à jouer les gloutons, en France comme en Europe.

Perdre pour mieux gagner plus tard

On a bien cru, sur la fin, que les Parisiens allaient refaire le coup, comme face à Tottenham en Supercoupe d’Europe ou contre l’OM la semaine dernière. Il y a eu la barre de Warren Zaïre-Emery, le coup de tête de Désiré Doué ou l’envolée d’Obed Nkambadio sur une jolie frappe de Vitinha pour rappeler que la pièce pouvait aussi tomber du mauvais côté. Il est naturel, humain de ne pas avoir envie d’assister à l’hégémonie d’une équipe sur un pays et sur un sport — excusez nous d’avoir déjà oublié la finale perdue en Coupe du monde des clubs — et de voir tomber le plus fort. La bande à Luis Enrique avait régalé les plus neutres en 2025 (voire quelques Marseillais), il n’y a rien de plus normal que de se réjouir à les voir tomber, peu importe la manière et les pleurnicheries de Gonçalo Ramos : les adversaires du PSG ont le droit de venir au Parc avec leurs armes, leurs moyens et leur ambition de ne pas se faire ouvrir en deux par l’équipe d’un club plus riche et plus puissant.

[📺LIVE] 🇫🇷🏆 #CoupeDeFrance #PSGPFC 🎙️ Gonçalo Ramos réagit à la défaite du PSG face au PFC en 16ème de finale de Coupe de France ! pic.twitter.com/leOHEbw9Yd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2026

Le foot français a besoin de savoir que le PSG peut être battu, même quand ça compte. Le PSG a également besoin de savoir qu’il peut être battu pour mieux apprécier ses victoires. C’est bien parce qu’il avait perdu beaucoup et collectionné les moments douloureux que le club parisien avait pu apprécier à sa juste valeur son triomphe continental le 31 mai dernier. Il n’y a pas de mal à être repu après avoir très bien mangé, mais le Parc des Princes s’est vidé tranquillement, sans sifflets ni trop de déception, ce lundi soir, comme pour valider cette théorie et confirmer que les trophées nationaux sont considérés comme des formalités (et des banalités, parfois) par de trop nombreux supporters parisiens désormais habitués à voir leur équipe être sacrée. Ce même public pourra au moins s’éviter les cérémonies à rallonge pour présenter toutes les coupes après un match gagné sans forcer en championnat, où Paris va courir ces prochains mois après un cinquième titre d’affilée, ce qu’il n’a jamais réalisé dans son histoire.

La Coupe de France, un rêve à saisir

Il est excitant de se dire que le suspense existe encore en Ligue 1 et qu’il sera désormais total en Coupe de France, après la première élimination du PSG au stade des seizièmes de finale depuis 2014 et une défaite contre le Montpellier de… Rolland Courbis (la troisième à ce niveau au XXIe siècle, avec celle contre l’AJA en 2001). La plus belle compétition de l’histoire de foot devient automatiquement une autre histoire pour tous les autres et cela leur ouvre le champ de tous les possibles. Tous les rêves. Toutes les ambitions. Il n’est plus question de se dire « et si… », mais de comprendre qu’il faut ramasser ces belles miettes et aller chercher un trophée qui semble accessible.

C’est la vraie magie de cette Coupe de France, dont le Paris Saint-Germain aura remporté « seulement » quatre des huit dernières éditions, ce qui donne toujours plus de saveur à ce tournoi historique. Les deux Olympiques savent qu’ils ne doivent pas laisser passer cette opportunité pour mettre fin à leur disette de 14 ans, alors que l’OM n’a plus connu le grand bonheur dans cette compétition depuis 1989, soit une éternité pour un club comme Marseille, qui a encore en travers de la gorge l’élimination contre Annecy en 2023 après avoir dégagé le PSG au Vélodrome. Dans ce contexte, il est encore plus difficile d’imaginer une (vraie) belle histoire pour Bayeux, ce mardi soir. Le rêve est permis pour ces deux-là, comme pour Monaco, Lens, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nice, le Paris FC, Lorient, Reims, Montpellier, Le Mans, Troyes, Amiens ou Laval. e 23 mai prochain, il y aura un club très heureux et une ville en fête. Charge désormais au PFC de représenter la capitale.

