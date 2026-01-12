Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

C'est terminé ! Le PSG est déjà éliminé de la Coupe de France sur un exploit du Paris FC. Un match joué au trot, un gardien adverse en état de grâce absolue et un but encaissé sur la seule opportunité adverse de la seconde période : l'année 2026 ne sera donc pas aussi historique que 2025 pour la bande de Luis Enrique. Le Paris FC réalise un immense exploit et devra attendre 24h avant de connaître son avdersaire en huitièmes.