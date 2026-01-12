- Coupe de France
- 16es
- PSG-PFC
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)
C'est terminé ! Le PSG est déjà éliminé de la Coupe de France sur un exploit du Paris FC. Un match joué au trot, un gardien adverse en état de grâce absolue et un but encaissé sur la seule opportunité adverse de la seconde période : l'année 2026 ne sera donc pas aussi historique que 2025 pour la bande de Luis Enrique. Le Paris FC réalise un immense exploit et devra attendre 24h avant de connaître son avdersaire en huitièmes.
C'est le match de la vie de Nkambadio ! Quelle envolée sur cette frappe lointaine de Vitinha !!!
Ruiz et Dembélé qui se gênent au moment de frapper dans la surface... Et dans la continuité ce même Dembélé qui ne fait qu'effleurer le ballon de la tête alors qu'il n'avait plus qu'à pousser au fond la galette de Barcola !
Encore un joueur du PFC qui reste au sol pour interrompre le jeu et faire hurler toute la porte d'Auteuil. Cette fois c'est au tour de Nhoa Sangui.
La tête de Zabarnyi sur corner ! C'est à côté !
Sept minutes d'espoir en plus pour le PSG. Le Parc y croit.
🟨 Carton jaune pour Otávio, alors que les esprits s'échauffaient après un bien gros tacle sur Dembélé.
🟨 Carton jaune pour Bradley Barcola pour contestation. Il était certain d'avoir obtenu le corner.
La barre pour Zaïre-Emery ! Pas sûr qu'il voulait frapper sur ce coup-là, mais Nkambadio a encore eu très chaud !
Kebbal semble s'être fait mal, avant de finalement se relever. Le jeu va pouvoir reprendre.
🟨 Carton jaune pour Thibault De Smet, qui n'avait plus que le croche-pattes comme option pour arrêter Dembélé sur ce coup-là.
Quelqu'un a des nouvelles des entrants du PSG ?
Il faut faire entrer Gonçalo Ramos, M. Enrique !
🟨 Carton jaune pour Désiré Doué pour un contact sur Otavio, qu'il avait pourtant dribblé.
Au moins le PSG va être obligé d'accélérer franchement désormais et arrêter de gérer comme s'il était devant au score.
Et encore une erreur individuelle de la part de Zabarnyi, qui est extrêmement loin au marquage alors qu'il n'y a qu'un adversaire dans la surface.
⚽ Jonathan Ikoné climatise le Parc ! Première action du PFC en seconde période et ça fait mouche pour l'attaquant formé au PSG, qui ne célèbre pas !
Encore un face à face raté par le PSG ! Cette fois c'est Dembélé qui bute sur un Nkambadio complètement en feu !
Déviation de la tête de Ramos au point de penalty pour celle de Dembélé au second poteau, mais l'angle est trop fermé face à Nkambadio.
Premier coup de rein de Nuno Mendes. Qui a passé le match en vitesse X2 ?
Ballon en profondeur pour Barcola qui file seul au but et devinez quoi ? Il frappe à côté !
🔀 Triple changement pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Désiré Doué entrent pour tenter de forcer la décision. Sorties de Pacho, Mayulu et Kvara.
🔀 Encore un changement pour le Paris FC. Luca Koleosho remplace Mathieu Cafaro.
Nkambadio encore ! Du pied cette fois, le dernier rempart tient bon face à Zaïre-Emery ! Dans la foulée, Mbow se jette pour contrer la frappe de Barcola !
Qu'est-ce que c'est que cette chandelle de Vitinha jusqu'au troisième poteau ? Drôle de combinaison sur coup-franc.
Encore une opportunité en première intention pour Ramos, après une interception en tacle de Kvara ! Et encore une parade de Nkambadio !
Ça fait plusieurs frayeurs au pied pour Nkambadio. Personne ne l'a prévenu que les attaquants parisiens avaient l'habitude de venir presser ?
Enfin un corner rouge et bleu qui trouve preneur, mais la déviation au premier poteau de Ramos n'arrive sur personne.
On reprend donc comme on s'était quittés : piano piano.
Sur ce, on peut reprendre !
🔀 Double changement pour le Paris FC. Tuomas Ollila remplace Thibault De Smet et Ilan Kebbal vient illuminer ce match, en lieu et place de Willem Geubbels.
Mamadou Sakho qui profite de la pause pour aller saluer le virage Auteuil. Tout ce qu'on aime.
C'est la pause au Parc ! Le PSG aura mis le feu pendant cinq grosses minutes au coeur de ce premier acte globalement peu rythmé. Attention à ne pas être trop serein dans leur force aux tirs aux buts.
Kvara proche de trouver la faille ! Mais Nkambadio reste impérial sur sa ligne !
Et Vitinha qui tente sa chance de plus de 40 mètres. Et pourquoi pas ?
Comme contre l'OM, il est plutôt en jambes le Kvara.
🔀 Alimani Gory n'ira pas plus loin, il laisse sa place à Jonathan Ikoné.
Vous trouvez que ça se voit que la couverture de l'espace dans son dos, c'est pas une habitude pour Pacho ?
La pluie aurait-elle endormi tout le monde ? En tout cas, on s'ennuie ferme depuis quelques minutes.
Gonçalo Ramos qui tente des petits ponts en pleine surface adverse, c'était pas dans mon bingo 2026.
Tiens, une frappe du PFC. Elle est signée Cafaro et file loin du cadre.
Bon, la coup de folie est bel et bien passé...
Je crois que le Paris FC se demande encore comment il n'a pas pris de but sur les 5 dernières minutes.
L'enroulé de Barcola ! C'est juste à côté, mais encore une belle combinaison avec Kvara, qui était venu apporter le surnombre à gauche !
Le PSG encore dangereux ! Cette fois Nkambadio sort loin pour repousser de la tête une ouverture destinée à Barcola, avant de s'envoler pour détourner la tentative de Ramos, qui espérait le lober de l'entrée de la surface !
Oh le centre-tir de Barcola qui manque de lober Nkambadio et trouver la lucarne ! C'est sorti par le portier des visiteurs !
Gory tout proche de marquer dès son retour ! Sa frappe s'envole au-dessus de la lucarne de Chevalier !
L'attaquant du PFC va pouvoir reprendre sa place.
Aïe, coup dur pour Gory qui reste au sol après une course pour proposer un centre en retrait. Blessure musculaire ?
Pacho qui se prend pour Nuno Mendes, quel crack.
C'est mieux quand c'est Kang-in Lee qui les frappe, les corners.
Et la demi-volée de Vitinha juste au dessus de la lucarne ! Kvara avait bien fait danser Ollila au départ pour centrer !
La première frappe croisée du match sera donc pour Gory, Chevalier se couche bien au sol.
Cette fois c'est complètement foiré pour le n°11 du soir, qui n'avait pourtant plus qu'à mettre son avant-centre portugais sur orbite, seul face au but...
Oh le centre de Barcola vers Ramos, un poil court pour envoyer un coup de casque au fond. Il a démarré le match, il ne peut pas marquer de toute façon.
On n'est pas sur l'entame de match la plus passionnante de l'année, même un 12 janvier.
Premier déboulé pour Barcola, qui se termine par un corner pour le PSG.
Surprise (pour de vrai, cette fois) : le Paris FC tient plutôt bien le ballon sur ces premières minutes.
Surprise : le Paris FC n'est pas venu pour presser haut.
Vitinha n°10 au dos et brassard au bras, c'est un grand oui.
Et c'est finalement Pacho qui joue dans le couloir gauche pour le PSG, Beraldo accompagnant Zabarnyi dans l'axe.
Et c'est parti !
Petite particularité de la feuille de match ce soir au PSG : aucun remplaçant ne porte le n°13 malgré la numérotation Coupe de France. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info.
C'est donc officiel : Mamadou Sakho raccroche les crampons sous les acclamations du Parc des Princes et entouré de toute sa famille. Il était sans club depuis son départ du Torpedo Kutaisi en Géorgie, cet été.
Rien de tel qu'un petit passage de Mamadou Sakho (passé par les deux clubs dans son enfance, oui oui) pour réchauffer un peu la porte d'Auteuil.
Petite ambiance pour l'instant au Parc des Princes, qui se garnit vraiment très tranquillement. Quelle idée de jouer un lundi soir, aussi.
Double tenant du titre, le PSG peut-il tomber ce soir ? Avec sa défense à cinq testée la semaine passée en championnat, le PFC peut-il cette fois résister ? Une (vraie) rivalité va-t-elle naître sous nos yeux ? Ça en fait des questions.
Salut à tous ! On prend encore un peu de rab de Coupe de France, même un lundi soir. Ne vous plaigniez pas : l'affiche est plutôt sympa avec un deuxième derby parisien en huit jours !
Paris Saint-Germain
Paris FC
Par Tom Binet, au Parc des Princes