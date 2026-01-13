Ilan Kebbal : « On a piqué au moment où il le fallait »

Paris l’a vraiment mauvaise. Cependant, Luis Enrique a sans doute été plus clairvoyant dans son analyse que son joueur Gonçalo Ramos, très agacé de la tactique utilisée par son adversaire. Après l’exploit du Paris FC contre son PSG (0-1), en 16es de finale de Coupe de France, l’entraîneur des champions d’Europe en titre a reconnu la supériorité des siens, sans pour autant cibler son adversaire du soir. « On a créé beaucoup d’occasions, on a mérité de gagner. Mais pour gagner dans le foot, il faut marquer des buts. Ce n’est pas le cas et il faut accepter cette défaite. Je me répète, on a frappé 25 fois, on s’est créé beaucoup d’occasions, on a dominé le match de la première jusqu’à la dernière minute. » En n’oubliant pas de souligner le joli hold-up réalisé par son voisin : « Je souhaite le meilleur au Paris FC, mais on a clairement mérité de gagner le match. »

« En championnat, on n’est pas à notre place »

De l’autre côté, les réactions sont bien évidemment d’une tout autre couleur. Stimulé par cette victoire quelques jours après son élimination de la CAN avec l’Algérie, Ilan Kebbal assumait à 100% la tactique très défensive utilisée par les siens ce lundi soir (victoire 0-1 avec 30% de possession, seulement deux tirs cadrés et 0.50 de xG). « C’est un exploit ! C’était un match très difficile, dans des matchs comme ça, on doit tous beaucoup courir. Ils ont eu beaucoup d’occasions, on a eu un grand gardien. On a piqué au moment où il le fallait. On a eu un peu de réussite, mais dans des matchs contre ces équipes-là, il en faut un peu », a déclaré l’attaquant du PFC.

« En championnat, on n’est pas à notre place, on est dans une mauvaise passe, mais on va se relever, quand on voit des prestations comme celle qu’on a faite aujourd’hui », a poursuivi Kebbal au micro de Bein Sports. En effet, le Paris FC est à la peine en championnat : les Franciliens n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis quasiment deux mois et demi (quatre défaites et deux nuls, dernier succès à domicile contre Monaco le 1er novembre dernier). Revigoré par cette prestation XXL, le groupe de Stéphane Gilli, premier non-relégable (15e), se prépare maintenant à deux rencontres décisives en championnat à Nantes (16e) puis contre Angers.

Avec le même bloc bas ?

Le PSG perd et tout le monde gagne