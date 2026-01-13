Gonçalo Ramos fait le doublé et chouine deux fois après la défaite du PSG

Paris éliminé, Paris contrarié. Le PFC a réalisé un sacré exploit en venant à bout du PSG au Parc des Princes en 32e de finale de la Coupe de France. Une victoire qui doit beaucoup à Obed Nkambadio, monstrueux dans ses buts, autant qu’à la résilience des visiteurs. Mais pour Gonçalo Ramos, titulaire et muet devant le but, le PFC a surtout fait de l’antijeu pour gagner du temps. Tout colère, le Portugais est venu extérioriser son énervement devant les micros des deux diffuseurs de la rencontre, BeIN Sports et France 3. L’instinct du buteur, puisqu’un doublé reste un doublé, même en dehors du rectangle vert.

[📺LIVE] 🇫🇷🏆 #CoupeDeFrance #PSGPFC 🎙️ Gonçalo Ramos réagit à la défaite du PSG face au PFC en 16ème de finale de Coupe de France ! pic.twitter.com/leOHEbw9Yd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2026

La faute de l’arbitre ?

Au micro de BeIN, il a ainsi reproché un trop grand laxisme à Mr. Buquet, arbitre de la rencontre. « Ils ont fait de l’antijeu et l’arbitre n’a rien fait, n’a rien dit, cela a été le cas du début à la fin, a-t-il lâché, encore très contrarié. Ça ne devrait pas se produire comme ça : les arbitres sont là pour faire appliquer les règles et empêcher ça, on est là pour jouer. Et ce n’est pas très agréable de voir ça ». S’il a refusé de mettre cette défaite sur le compte de la fatigue et de l’enchaînement des matchs, il est ensuite allé continuer sa diatribe au micro de France Télévisions : « On a essayé de jouer notre foot, ils ont essayé de perdre du temps, c’est la raison. Ils ont marqué et ont très bien défendu. On a eu des occasions de marquer, des frappes, ce n’était pas notre jour aujourd’hui. »

Le meilleur moyen de ne pas râler étant toujours de gagner par soi-même.

