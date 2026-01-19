S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Un milieu de terrain en renfort à l'OM ?

JE
Un milieu de terrain en renfort à l'OM ?

Fuite vers la Méditerranée ? Selon les informations de Fabrizio Romano, Quinten Timber, milieu du Feyenoord Rotterdam, serait tout proche d’un transfert vers l’Olympique de Marseille.

Le milieu de terrain de 24 ans, frère jumeau du défenseur d’Arsenal Jurriën Timber, se serait déjà mis d’accord avec le club marseillais sur les conditions salariales et souhaiterait rejoindre l’OM. Les deux clubs seraient également engagés dans des négociations avancées.

La principale raison de la volonté de départ de Timber semble être son conflit avec l’entraîneur du Feyenoord, Robin van Persie. Ce dernier lui a récemment retiré le brassard de capitaine et l’a laissé sur le banc ce dimanche lors du match face au rival local, le Sparta Rotterdam. Le coach a ensuite justifié sa décision : « Je suis mécontent de Quinten depuis déjà un certain temps. »

Un mercato d’hiver agité à l’OM

Avec ce possible recrutement, Marseille poursuit activement la restructuration de son effectif, également dans le sens des arrivées. Ces derniers jours, Robinio Vaz (AS Rome) et Pol Lirola (Hellas Vérone) ont déjà quitté le club pour rejoindre l’Italie.

Par ailleurs, l’OM a annoncé lundi le départ du gardien espagnol Rubén Blanco, dont la destination n’est pas encore connue. Son contrat arrivant à expiration en juin, Timber pourrait représenter une opportunité financièrement intéressante.

Dumb et Dumber ou Timber et Timber ?

Hugo Ekitiké demande l’impossible à Marseille

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
25
Revivez Angers-OM (2-5)
  • Ligue 1
  • J18
  • Angers-OM
Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!