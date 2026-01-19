Un milieu de terrain en renfort à l'OM ?

Fuite vers la Méditerranée ? Selon les informations de Fabrizio Romano, Quinten Timber, milieu du Feyenoord Rotterdam, serait tout proche d’un transfert vers l’Olympique de Marseille.

Le milieu de terrain de 24 ans, frère jumeau du défenseur d’Arsenal Jurriën Timber, se serait déjà mis d’accord avec le club marseillais sur les conditions salariales et souhaiterait rejoindre l’OM. Les deux clubs seraient également engagés dans des négociations avancées.

La principale raison de la volonté de départ de Timber semble être son conflit avec l’entraîneur du Feyenoord, Robin van Persie. Ce dernier lui a récemment retiré le brassard de capitaine et l’a laissé sur le banc ce dimanche lors du match face au rival local, le Sparta Rotterdam. Le coach a ensuite justifié sa décision : « Je suis mécontent de Quinten depuis déjà un certain temps. »

Un mercato d’hiver agité à l’OM

Avec ce possible recrutement, Marseille poursuit activement la restructuration de son effectif, également dans le sens des arrivées. Ces derniers jours, Robinio Vaz (AS Rome) et Pol Lirola (Hellas Vérone) ont déjà quitté le club pour rejoindre l’Italie.

Par ailleurs, l’OM a annoncé lundi le départ du gardien espagnol Rubén Blanco, dont la destination n’est pas encore connue. Son contrat arrivant à expiration en juin, Timber pourrait représenter une opportunité financièrement intéressante.

Dumb et Dumber ou Timber et Timber ?

