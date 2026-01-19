S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J18
  • Lyon-Brest (2-1)

Endrick impressionné par le Groupama Stadium

JE
Endrick impressionné par le Groupama Stadium

Coup de foudre à Décines-Charpieu… Dimanche dernier, la nouvelle recrue Endrick a pu célébrer ses débuts en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique lyonnais, mais a pu aussi faire ses présentations avec le Groupama Stadium. Et visiblement, le formidable outil lui a plu.

Après avoir déjà réussi ses débuts officiels en inscrivant un but en Coupe de France, le joueur de 19 ans a également connu une première réussie en championnat grâce à la victoire à domicile 2-1 face au Stade brestois. Élu joueur du match, il a en outre joué un rôle important en délivrant la passe décisive sur le but du 2-0.

Un cadre impressionnant

Après le coup de sifflet final, le Brésilien a été interrogé sur ses premières impressions du match et a immédiatement évoqué le stade : « J’ai vu le stade, sa taille. J’ai réalisé à quel point il était grand. Je n’aurais jamais imaginé jouer ici devant autant de monde. » Au-delà de l’enceinte elle-même, ce sont surtout les supporters lyonnais qui l’ont marqué : « Le public était formidable aujourd’hui. Ils n’ont pas arrêté de crier et de chanter. C’était le match idéal. Le stade était incroyable. »

Ah c’est sûr que ça change de l’ambiance parc des expositions du Bernabéu.

Lyon bat Brest dans la douleur et remonte à la 4e place

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!