Endrick impressionné par le Groupama Stadium

Coup de foudre à Décines-Charpieu… Dimanche dernier, la nouvelle recrue Endrick a pu célébrer ses débuts en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique lyonnais, mais a pu aussi faire ses présentations avec le Groupama Stadium. Et visiblement, le formidable outil lui a plu.

Après avoir déjà réussi ses débuts officiels en inscrivant un but en Coupe de France, le joueur de 19 ans a également connu une première réussie en championnat grâce à la victoire à domicile 2-1 face au Stade brestois. Élu joueur du match, il a en outre joué un rôle important en délivrant la passe décisive sur le but du 2-0.

Un cadre impressionnant

Après le coup de sifflet final, le Brésilien a été interrogé sur ses premières impressions du match et a immédiatement évoqué le stade : « J’ai vu le stade, sa taille. J’ai réalisé à quel point il était grand. Je n’aurais jamais imaginé jouer ici devant autant de monde. » Au-delà de l’enceinte elle-même, ce sont surtout les supporters lyonnais qui l’ont marqué : « Le public était formidable aujourd’hui. Ils n’ont pas arrêté de crier et de chanter. C’était le match idéal. Le stade était incroyable. »

Ah c’est sûr que ça change de l’ambiance parc des expositions du Bernabéu.

