Endrick déjà comme chez lui à l’OL après son premier but à Lille

Déjà comme un poisson dans l’eau. Pour ses grands débuts sous le maillot de l’OL, Endrick a inscrit le but de la victoire à Lille en seizièmes de finale de la Coupe de France. Des débuts rêvés pour la pépite brésilienne, qui n’a pas caché son bonheur d’avoir débarqué dans le Rhône cet hiver. « Je suis très heureux. C’était mon premier match, premier but. Le plus important, c’est cette victoire, de passer au prochain tour. On savait que ce serait un match difficile », a-t-il confié à Bein Sports après la rencontre. Ce succès permet aux Gones de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, dont le tirage au sort aura lieu ce mardi soir.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #CoupedeFrance 🎙️ Endrick est à notre micro après son premier but sous le maillot de l'Olympique Lyonnais ! pic.twitter.com/IDDbDshY4u — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2026

Une intégration express

Peu utilisé au Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans va pouvoir s’exprimer pleinement sous les couleurs rhodaniennes jusqu’à la fin de la saison. « Cela se passe vraiment très bien, encore mieux que ce que j’imaginais, a-t-il encore assuré, déjà adopté par le vestiaire. Je parle un peu anglais, je peux parler et plaisanter avec l’équipe. Je parle avec tout le monde, je me sens comme à la maison. »

Une adaptation qui sera d’autant plus facile s’il se montre décisif au sein d’une attaque toujours à la recherche de joueurs capables de faire la différence à chaque match depuis la blessure de Malick Fofana. « J’ai dit à l’entraîneur : je veux jouer, quel que soit le poste, et aider l’équipe de n’importe quelle manière possible. Je pense que c’est ce que j’ai fait aujourd’hui et je veux le faire encore plus. Ce que je veux, c’est gagner, les buts viendront. Mais que l’équipe gagne, c’est le plus important. Je veux aider l’équipe à tous les niveaux. »

Déjà l’une des recrues de l’hiver ?

