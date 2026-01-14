Les États-Unis bloquent la procédure de visas d’au moins 13 pays qualifiés pour la Coupe du monde

Nouvelle galère pour les supporters. Ce mercredi, le secrétaire général des États-Unis Marco Rubio a annoncé le gel des procédures de visas vers un total de 75 nationalités, comme relayé par Leading Report. Jusqu’à nouvel ordre, aucun ressortissant de ces pays ne peut entamer ou poursuivre une démarche légale pour entrer sur le territoire américain. Une décision encore ahurissante de la part de l’administration Trump, dont la politique migratoire ne fait que se durcir.

BREAKING: Sec. Marco Rubio freezes all foreign visa processing indefinitely from 75 countries: Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazil, Burma, Cambodia, Cameroon, Cape Verde,… — Leading Report (@LeadingReport) January 14, 2026

À six mois de la Coupe du monde, que les États-Unis coorganisent avec le Mexique et le Canada, 13 pays qualifiés sont directement concernés par cette décision choc : Algérie, Brésil, Cap-Vert, Colombie, Côte d’Ivoire, Égypte, Ghana, Haïti, Iran, Maroc, Sénégal, Tunisie et Ouzbékistan.

Il pourrait atteindre même 14 nations si la République démocratique du Congo, également concernée par cette mesure, venait à se qualifier lors des barrages continentaux. Si les délégations sportives devraient bénéficier de dérogations, cette décision va compliquer encore plus l’acheminement des fans des pays concernés vers les États-Unis.

Bon courage pour aller supporter son équipe au pays de l’oncle Sam.

10% des Étatsuniens font du football leur sport favori