S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Les États-Unis bloquent la procédure de visas d’au moins 13 pays qualifiés pour la Coupe du monde

TJ
Les États-Unis bloquent la procédure de visas d’au moins 13 pays qualifiés pour la Coupe du monde

Nouvelle galère pour les supporters. Ce mercredi, le secrétaire général des États-Unis Marco Rubio a annoncé le gel des procédures de visas vers un total de 75 nationalités, comme relayé par Leading Report. Jusqu’à nouvel ordre, aucun ressortissant de ces pays ne peut entamer ou poursuivre une démarche légale pour entrer sur le territoire américain. Une décision encore ahurissante de la part de l’administration Trump, dont la politique migratoire ne fait que se durcir.

À six mois de la Coupe du monde, que les États-Unis coorganisent avec le Mexique et le Canada, 13 pays qualifiés sont directement concernés par cette décision choc : Algérie, Brésil, Cap-Vert, Colombie, Côte d’Ivoire, Égypte, Ghana, Haïti, Iran, Maroc, Sénégal, Tunisie et Ouzbékistan.

Il pourrait atteindre même 14 nations si la République démocratique du Congo, également concernée par cette mesure, venait à se qualifier lors des barrages continentaux. Si les délégations sportives devraient bénéficier de dérogations, cette décision va compliquer encore plus l’acheminement des fans des pays concernés vers les États-Unis.

Bon courage pour aller supporter son équipe au pays de l’oncle Sam.

10% des Étatsuniens font du football leur sport favori

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!