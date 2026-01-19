S’abonner au mag

Delphine Cascarino quitte son club

Une arrive, une autre s’en va. Ce dimanche, le San Diego Wave a officiellement annoncé que l’internationale française Delphine Cascarino et le club de NWSL étaient parvenus à un accord commun pour une résiliation de contrat.

La joueuse de 28 ans quitte ainsi les Californiennes seulement cinq jours après l’officialisation de l’arrivée de l’attaquante brésilienne Ludmila. Il est tout à fait envisageable que le transfert de la Brésilienne ait été anticipé en vue du départ de la Française.

Des raisons familiales à l’origine du départ des États-Unis

Comme l’a expliqué la directrice sportive du Wave, Camille Ashton, dans le communiqué du club, Cascarino souhaitait à l’avenir ne plus être aussi éloignée de sa famille. La joueuse l’a elle-même confirmé dans ce même communiqué : « Pour des raisons personnelles, la prochaine étape de ma carrière doit, à ce moment-ci, me rapprocher de chez moi. »

Cette déclaration va également dans le sens d’une information de L’Équipe, selon laquelle l’attaquante, après un an et demi passé à San Diego, serait proche d’un transfert vers les London City Lionesses. Grâce à la résiliation de son contrat aux États-Unis, elle pourrait même rejoindre le club londonien libre de tout engagement. Sa sœur Estelle Cascarino est d’ailleurs elle aussi sous contrat à Londres depuis peu, mais avec West Ham United.

Grace Geyoro se réjouirait sans doute d’accueillir une coéquipière de l’équipe de France dans son club.

