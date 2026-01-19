Delphine Cascarino quitte son club

Une arrive, une autre s’en va. Ce dimanche, le San Diego Wave a officiellement annoncé que l’internationale française Delphine Cascarino et le club de NWSL étaient parvenus à un accord commun pour une résiliation de contrat.

La joueuse de 28 ans quitte ainsi les Californiennes seulement cinq jours après l’officialisation de l’arrivée de l’attaquante brésilienne Ludmila. Il est tout à fait envisageable que le transfert de la Brésilienne ait été anticipé en vue du départ de la Française.

Des raisons familiales à l’origine du départ des États-Unis

Comme l’a expliqué la directrice sportive du Wave, Camille Ashton, dans le communiqué du club, Cascarino souhaitait à l’avenir ne plus être aussi éloignée de sa famille. La joueuse l’a elle-même confirmé dans ce même communiqué : « Pour des raisons personnelles, la prochaine étape de ma carrière doit, à ce moment-ci, me rapprocher de chez moi. »

Cette déclaration va également dans le sens d’une information de L’Équipe, selon laquelle l’attaquante, après un an et demi passé à San Diego, serait proche d’un transfert vers les London City Lionesses. Grâce à la résiliation de son contrat aux États-Unis, elle pourrait même rejoindre le club londonien libre de tout engagement. Sa sœur Estelle Cascarino est d’ailleurs elle aussi sous contrat à Londres depuis peu, mais avec West Ham United.

Grace Geyoro se réjouirait sans doute d’accueillir une coéquipière de l’équipe de France dans son club.

Après un nul galère, la France sur le podium de la Ligue des nations !