L’internationale brésilienne Ludmila rejoint le Wave de San Diego

D’est en ouest, elle ne pouvait pas aller plus à l’opposé aux États-Unis… À 31 ans, Ludmila quitte les Red Stars de Chicago pour rejoindre le Wave de San Diego, comme l’a annoncé mardi le club californien. L’attaquante brésilienne reste donc en NWSL et rejoint le club des Françaises Kenza Dali, Laurina Fazer, Perle Moroni et Delphine Cascarino.

Le transfert est estimé à près de 700 000 euros, une somme qui pourrait dépasser les 850 000 euros avec les bonus. Il s’agit ainsi du deuxième transfert le plus cher entre deux équipes de la NWSL. Seule Jaedyn Shaw a coûté davantage, avec un montant avoisinant les 1,1 million d’euros lors de son passage du North Carolina Courage au Gotham FC.

Aux États-Unis depuis 2024

Le montant de l’opération est d’autant plus impressionnant que Ludmila est âgée de 31 ans, un âge pour lequel de telles sommes sont rarement déboursées. L’internationale brésilienne n’avait rejoint les Red Stars qu’à l’été 2024 et a inscrit 10 buts lors de la saison 2025, sa première saison complète en NWSL. Auparavant, Ludmila avait évolué pendant sept ans à l’Atlético de Madrid, où elle est devenue une pièce maîtresse aussi bien en club qu’en sélection nationale.

San Diego, la bonne vague vers la Coupe du monde 2027 ?

