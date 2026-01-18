Brest aligne un onze 100% français face à Lyon

Cocorico. Face à l’Olympique lyonnais ce dimanche soir, le Stade brestois est devenu la première équipe à aligner un onze 100% français en Ligue 1 depuis 2012, selon Opta. La dernière formation à l’avoir fait, c’était Caen face à ces mêmes Brestois, sous la houlette de Franck Dumas. Un choix pas forcément payant puisque Malherbe n’avait pu faire mieux qu’un triste zéro et avait été relégué quelques semaines plus tard en Ligue 2. De son côté, le Stade brestois, réduit à 10 dès la 19e minute à la suite de l’exclusion de Romain Del Castillo, perd déjà 2-0 avant même la mi-temps face aux Gones, qui n’ont titularisé que des joueurs étrangers. Pas folle cette tactique.

