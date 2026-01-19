Au Maroc, la presse n’est pas tendre avec la sélection et Walid Regragui

Un échec cuisant pour la sélection marocaine. Alors qu’il avait déclaré vouloir remporter la « CAN la plus relevée de l’histoire », Walid Regragui s’est heurté au mur sénégalais en finale (0-1) ce dimanche soir.

On pouvait s’attendre à des commentaires très salés venant de la presse marocaine, ça n’a pas manqué. Outre une certaine animosité envers les joueurs et les supporters sénégalais, on peut y lire l’amertume et la frustration entre les lignes des différents articles parus au sujet de la défaite des Lions de l’Atlas.

« Regragui n’a pas ramené la Coupe comme promis »

Si Le Matin titre « Regragui n’a pas ramené la Coupe comme promis », ce n’est pas tout. Le quotidien marocain conclut le récit d’une désillusion par un cinglant « Walid Regragui pourra nourrir de profonds regrets après cette soirée, lui qui n’a cessé d’affirmer sa capacité à remporter le trophée ».

Et comme si cela ne suffisait pas, les propos de Bladi décrient la prestation offensive des Marocains : « Ce manque d’efficacité scelle l’échec du Maroc à domicile. » Chez Médias24, l’heure est aussi au blâme des promesses non tenues : « On nous avait promis monts et merveilles, mais les merveilles se sont envolées. »

Une défaite en finale de la CAN est un plat qui se mange très épicé.

