Rupture d'un ligament croisé pour Hamza Igamane

AL
La poisse jusqu’au bout.

En plus d’avoir participé à la défaite de son pays dans une finale de la CAN qui a basculé dans l’irrationnel, Hamza Igamane a vu son cauchemar se poursuivre ce lundi avec un diagnostic difficile à avaler : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le LOSC l’a confirmé dans un communiqué publié sur X, ajoutant que le Marocain sera évidemment « indisponible plusieurs mois ». Remplaçant au coup d’envoi, Igamane était entré en jeu à la place de Noussair Mazraoui dans la première mi-temps de la prolongation, avant de sortir à la mi-temps de celle-ci, incapable de continuer suite à cette blessure.

Il faudra un grand Olivier Giroud sur cette deuxième partie de saison.

« Hier, j’ai échoué... » : Brahim Díaz sort du silence

