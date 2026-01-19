Rupture d'un ligament croisé pour Hamza Igamane

La poisse jusqu’au bout.

En plus d’avoir participé à la défaite de son pays dans une finale de la CAN qui a basculé dans l’irrationnel, Hamza Igamane a vu son cauchemar se poursuivre ce lundi avec un diagnostic difficile à avaler : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le LOSC l’a confirmé dans un communiqué publié sur X, ajoutant que le Marocain sera évidemment « indisponible plusieurs mois ». Remplaçant au coup d’envoi, Igamane était entré en jeu à la place de Noussair Mazraoui dans la première mi-temps de la prolongation, avant de sortir à la mi-temps de celle-ci, incapable de continuer suite à cette blessure.

🩹 Communiqué médical Alors que sa sélection marocaine disputait la finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Sénégal, Hamza Igamane a effectué son entrée en jeu durant les prolongations du match, avant de sortir sur blessure quelques minutes plus tard. Les examens… pic.twitter.com/D5Qb1fkLLg — LOSC (@losclive) January 19, 2026

Il faudra un grand Olivier Giroud sur cette deuxième partie de saison.

