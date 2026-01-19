Le Barça peut venger le Real Madrid

Un exploit peut en cacher un autre. Ce lundi, les quarts de finale de la Copa del Rey ont été tirés au sort et le tombeur du Real Madrid, Albacete, sait qu’il devra se frotter à l’autre cador espagnol, le FC Barcelone.

La dernière D2 en lice en Coupe du Roi

Ce fut la grande surprise des huitièmes de finale de la Coupe d’Espagne : Albacete a créé la sensation en éliminant les Merengues et s’est ainsi assuré, en tant que seule équipe de deuxième division, une place parmi les huit derniers. L’équipe surprise recevra le Barça avec l’espoir de s’offrir une nouvelle soirée de gala.

Dans les autres quarts de finale, seuls des clubs de première division s’affronteront. L’Atlético de Madrid se déplacera sur la pelouse du Real Betis à Séville. Valence recevra l’Athletic Bilbao, tandis que le Deportivo Alavés accueillera la Real Sociedad.

