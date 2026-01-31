- Liga
- J22
- Elche-Barcelone (1-3)
Victorieux à Elche, le Barça garde le Real à distance
Elche 1-3 Barcelone
Buts : Rodríguez (29e) pour les Franjiverdes // Yamal (6e), F. Torres (40e) et Rashford (72e) pour les Blaugrana
Barcelone ne veut pas lâcher son trône. Ce samedi, il a repris quatre points d’avance sur le Real Madrid en s’imposant à Elche (1-3), en attendant le match des Merengues contre Vallecano dimanche. Lamine Yamal a brillamment ouvert le score en feintant le gardien puis distribué une passe à Marcus Rashford.
Barcelone entame une série de victoires après son coup d’arrêt face à la Real Sociedad mi-janvier. Il met surtout la pression sur son ennemi madrilène, qui n’a pas le droit à l’erreur.
Place maintenant au piège Albacete en Coupe du Roi…Mercato terminé pour Barcelone ?
TJ