Victorieux à Elche, le Barça garde le Real à distance

TJ
  Elche 1-3 Barcelone

Buts : Rodríguez (29e) pour les Franjiverdes // Yamal (6e), F. Torres (40e) et Rashford (72e) pour les Blaugrana

Barcelone ne veut pas lâcher son trône. Ce samedi, il a repris quatre points d’avance sur le Real Madrid en s’imposant à Elche (1-3), en attendant le match des Merengues contre Vallecano dimanche. Lamine Yamal a brillamment ouvert le score en feintant le gardien puis distribué une passe à Marcus Rashford.

Barcelone entame une série de victoires après son coup d’arrêt face à la Real Sociedad mi-janvier. Il met surtout la pression sur son ennemi madrilène, qui n’a pas le droit à l’erreur.

Place maintenant au piège Albacete en Coupe du Roi…

Mercato terminé pour Barcelone ?

TJ

