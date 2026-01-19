Jean-Pierre Rivère quitte finalement la liste d'Éric Ciotti

Une carrière aussi courte qu’un Premier minsitre en 2025. On avait cru à une arrivée en politique de Jean-Pierre Rivère, ça ne sera pas pour cette fois. Dans un communiqué de presse, le président de l’OGC Nice a finalement annoncé ce lundi se retirer de la liste d’Éric Ciotti, candidat de l’Union des droites pour la République à la mairie de Nice.

En toile de fond : un possible risque d’inéligibilité, soulevé par le camp de Christian Estrosi et appuyé par la loi car le président ne peut pas cumuler les caquettes. Selon l’article L231 du Code électoral, un entrepreneur entretenant des liens économiques étroits avec une collectivité doit se mettre en retrait de ses fonctions privées au moins six mois avant un scrutin pour pouvoir être candidat.

Toujours un pied dans la politique

Or, le retour de Rivère à la tête de l’OGC Nice fin décembre, combiné à sa présence sur la liste Ciotti, pouvait fragiliser toute la candidature. « Nous avons décidé de ne pas prendre le risque de déstabiliser notre victoire », a tranché Éric Ciotti, sûr de ses chances dans la course à la mairie.

Mais Jean-Pierre Rivère ne referme pas complètement la parenthèse politique. Si son nom de figure plus sur la liste, il devient coprésident du comité de soutien, ce qui signifie qu’en cas de victoire d’Eric Ciotti, Rivère est pressenti pour devenir conseiller spécial du maire, précise ICI Azur. En parallèle de tout ça, il garde bien les deux pieds dans le football avec pour idée de redresser un club en grosse difficulté.

Preuve encore que politique et football ne font vraiment pas bon ménage.

Nice noyé par un grand Téfécé