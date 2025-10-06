Jean-Pierre Rivère rejoint la liste d’Éric Ciotti pour les municipales à Nice

Joue la comme Aulas.

L’ancien président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, change de terrain pour rejoindre la pelouse politique. Ce lundi, lors d’une conférence de presse à l’Hôtel Boscolo, il a été officialisé sur la liste UDR-RN d’Éric Ciotti pour les municipales de 2026 à Nice. Et attention, ce n’est pas pour faire de la figuration, Rivère est promis à devenir premier adjoint si la liste l’emporte selon France Info.

Sur le terrain municipal

Figure emblématique du foot azuréen et entrepreneur influent, Rivère a dirigé l’OGC Nice jusqu’en août 2025 et a longtemps marqué le paysage économique local. « Une ville doit être gérée comme une entreprise », explique-t-il, avant d’ajouter, « Je ne suis pas là pour un titre (en même temps, il n’en a jamais eu, NDLR), je n’ai pas d’avenir politique, car ça ne m’intéresse pas. Je suis juste là pour une ville. Parce que j’aime cette ville et que je souffre en tant qu’entrepreneur de voir des choses qui peuvent être réglées. » Franchement, quel sacrifice…

Cette arrivée sur la scène politique locale n’a pas manqué de faire réagir le camp de Christian Estrosi, actuel maire de Nice, qui rappelle que Rivère a toujours été un businessman à l’affût d’opportunités : « JPR a toujours été un homme d’affaires cherchant à faire de l’argent. Il a même cherché à racheter le stade à bas prix, ce à quoi le maire s’est toujours refusé. Il voulait aussi imposer une œuvre d’art de sa compagne à la place du “I love Nice”, ce qui n’était pas concevable. »

Malgré tout ça, il a plus d’avenir en politique que Sébastien Lecornu.

