Revigoré, Nice tient tête à Strasbourg

QB
Buts : Wahi (54e) pour Nice // Panichelli (13e S.P.) pour Strasbourg

L’effet Cloclo.

De retour en Ligue 1, quatre ans après son dernier match sur le banc de l’ASSE, Claude Puel a lancé son mandat niçois par une belle prestation qui aurait pu mériter mieux qu’un nul contre Strasbourg (1-1). Le Racing a pris le meilleur départ : muet depuis deux mois, Joaquín Panichelli a retrouvé le chemin du but en transformant le penalty obtenu par Abdoul Ouattara (0-1, 13e). Le Gym n’a pas démérité en touchant le poteau (24e), et la détermination des Aiglons a payé en deuxième période : tout juste entré en jeu, Elye Wahi a fêté ses retrouvailles avec la France en plaçant une belle frappe du droit dans le petit filet opposé (1-1, 54e). Son premier but en Ligue 1 depuis le 5 janvier 2025, et son premier but tout court depuis le mois d’août.

Penders en sauveur

Les vagues niçoises ont déferlé sur la cage alsacienne, si bien qu’il a fallu un double arrêt énorme de Mike Penders face à Morgan Sanson et Wahi pour préserver le score (58e). L’attaquant prêté par Francfort avait des fourmis dans les jambes et a tiré cinq fois au but pour sa première sous le maillot azuréen, en sollicitant encore Penders au passage (76e). Si le score n’a pas bougé, c’est aussi « à cause » du sauvetage de Melvin Bard sur sa ligne (77e). Nice n’a toujours pas gagné en Ligue 1 depuis le 29 octobre, mais les signaux sont encourageants. Pour Strasbourg, la tendance est moins positive : le RCSA enchaîne un cinquième match sans victoire en championnat, et voit le top 5 s’envoler.

Maintenant, Liam Rosenior peut se concentrer sur son déménagement.

QB

