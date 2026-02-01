S’abonner au mag
Propos de Daniel Bravo : Bein Sports s’excuse

Le dimanche, jour du pardon. À la suite des propos polémiques tenus par Daniel Bravo lors du match nul concédé par l’Olympique de Marseille contre le Paris FC à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1, l’employeur du commentateur a tenu à présenter ses excuses sur X.

« Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter, a notamment indiqué la chaîne. Aucun jugement ou commentaire sexiste n’a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux. » Pas très attentive, cette chaîne…

Daniel Bravo suspendu

