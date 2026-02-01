S’abonner au mag
Grande (et fâcheuse) première pour André-Pierre Gignac

Quarante ans qu’il y échappait. Ou plutôt 22 années environ, puisque ses débuts professionnels datent de 2004 : tout au long de son immense carrière, André-Pierre Gignac n’avait jamais été expulsé. Jusqu’à ce dimanche 1er février 2026, et un match opposant Léon aux Tigres à l’occasion de la quatrième journée de Liga MX.

Lors de cette rencontre remportée par son équipe, l’attaquant français a en effet écopé de son tout premier carton rouge au bout du temps additionnel : entré à l’heure de jeu, l’avant-centre a en effet reçu deux jaunes en un peu plus d’un quart d’heure. Et c’est peu dire que l’ancien de l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié…

Gignac et les Tigres éliminés aux portes de la finale de C1 CONCACAF

