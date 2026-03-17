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Le Puy change d’identité

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Le Puy change d’identité

Nouveau look pour une nouvelle vie. Adieu Puy Foot 43, bonjour au Puy-en-Velay Football Club. Dans un communiqué publié ce mardi, le club auvergnat a annoncé changer de nom.

Un nouveau nom et de nouveaux actionnaires

Le club a également annoncé l’arrivée de quatre nouveaux actionnaires : Franck Janisset, Marc Pigeon, Francis Graille et Gaspard Graille, qui accompagneront l’actuel président, Christophe Gauthier. « Leurs engagements permettront d’accélérer la professionnalisation de l’organisation, avec pour objectifs le développement de l’équipe première, l’amélioration des infrastructures et une structuration durable du projet sportif. Grâce à ces nouveaux investissements, le club entend se doter de moyens supplémentaires afin de renforcer sa compétitivité au sein de la nouvelle Ligue 3, soutenir la formation des jeunes talents et offrir à ses fidèles supporters une expérience toujours plus forte autour du Puy-en-Velay FC », annonce le communiqué.

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LB

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