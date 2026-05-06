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La compo du PSG face au Bayern

UL
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La compo du PSG face au Bayern

Après la tempête, la tempête ? Luis Enrique a choisi son onze prêt à en découdre contre le Bayern Munich, en demi-finales retours de Ligue des champions. Sans surprise, puisqu’Achraf Hakimi s’est blessé au match aller (comme Lucas Chevalier), l’Espagnol a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Fabián Ruiz, qui était absent lors de la réception de Liverpool en quarts, est titulaire au milieu.

L’attaque du soir ravive de bons souvenirs chez les supporters parisiens : comme en finale de Ligue des champions à Munich, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont titulaires, pas Bradley Barcola. Paris est à 90 minutes, ou plus, de devenir le premier club français à compter trois participations en finale de C1. Il dépasserait ainsi Marseille et Reims.

  La compo du PSG :

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Zé parti !

En direct : Bayern-PSG (0-0)

UL

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