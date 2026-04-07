S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • PSG-Liverpool

Deux forfaits côté PSG pour la réception de Liverpool

TC
3 Réactions
Deux forfaits côté PSG pour la réception de Liverpool

Deux pièces manquantes. En conférence de presse ce mardi midi, Luis Enrique a confirmé que le PSG se présenterait devant Liverpool au Parc des Princes sans Bradley Barcola et Fabian Ruiz. 

Le premier cité a tout juste repris l’entraînement collectif, participant à l’intégralité de la séance à la veille de la rencontre, sans que cela ne soit suffisant pour le voir revenir sur le terrain dès ce milieu de semaine. Il pourrait en revanche être de la partie à Anfield pour la deuxième manche.

L’interminable absence de Fabian Ruiz

Le long rétablissement de Ruiz semble toucher à sa fin. Blessé depuis le 20 janvier et une douleur au genou, l’Espagnol n’a pas encore retrouvé le chemin des terrains avec ses coéquipiers.

« Fabian n’a pas encore fait d’entraînement avec le groupe. Il a beaucoup progressé et nous sommes contents parce qu’il semble sur le bon chemin, mais il en manque encore un peu », a expliqué Luis Enrique

On en reparle pour les demi-finales.

PSG - Liverpool : dernières places à prendre pour notre soirée projection !

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.