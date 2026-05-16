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La pelouse du stade Bonal envahie après la promotion de Sochaux en Ligue 2

JD
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La pelouse du stade Bonal envahie après la promotion de Sochaux en Ligue 2

Pour la bonne cause. Après quatre ans de National, le FC Sochaux Montbéliard a officiellement retrouvé la Ligue 2 au terme de son match nul (2-2) face au Puy.

Au stade Bonal, l’émotion était forcément palpable et les supporters des Lionceaux n’ont pas longtemps hésité à manifester leur joie en procédant à un bon vieil envahissement de terrain en bonne et due forme.

L’est de la France sera bien représenté dans l’antichambre la saison prochaine puisque devant le FCSM, on retrouve ni plus ni moins que Dijon, qui retrouve la Ligue 2 trois ans après l’avoir quittée. Avec le maintien de Nancy, les barrages manqués par Reims et la relégation du FC Metz, les deux clubs ont de belles joutes régionales qui les attendent.

Et si l’AJ Auxerre venait à vivre un scénario catastrophe au terme de la dernière journée de Ligue 1 et de potentiels barrages, on aura la cerise sur le gâteau.

Sochaux en Ligue 2, le FC Rouen barragiste et Châteauroux en National 2

JD

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