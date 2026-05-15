S’abonner au mag
  • Serie A
  • AS Roma

El Shaarawy quitte la Roma

TM
Réactions
El Shaarawy quitte la Roma

La fin d’une époque. Stephan El Shaarawy a annoncé ce vendredi soir qu’il allait quitter l’AS Roma. En fin de contrat cet été, l’international italien, qui a joué pendant 10 années (pas consécutives) au club, n’a été titularisé que cinq fois en championnat lors de cet exercice 2025-2026.

Revenu chez les Giallorossi en 2021 après une courte aventure au SH Shenhua (Chine), le « petit pharaon » pourra au moins se targuer d’avoir glané un titre avec la Roma : la Ligue Conférence en 2021-2022. 

Miné par les blessures

Si l’ailier était souvent apprécié pour ses qualités techniques et son style de jeu imprévisible, El Shaarawy a raté une cinquantaine de matchs à cause de blessures lors de son passage dans le club de la capitale italienne.

Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant a fait un long message d’adieu aux supporters :«  Il y a des endroits qui deviennent un chez-soi sans qu’on s’en rende compte. Et puis, un jour, on se rend compte que c’était bien plus que ça. C’étaient les gens, les émotions, la vie. Pour moi, ces dix années ont été tout cela.  »

Son dernier match à l’Olimpico sera le derby de Rome ce dimanche.

Le derby romain a été reprogrammé à cause du Masters 1000

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La liste des Bleus pour le Mondial vous convient-elle ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
131
34

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.