El Shaarawy quitte la Roma

La fin d’une époque. Stephan El Shaarawy a annoncé ce vendredi soir qu’il allait quitter l’AS Roma. En fin de contrat cet été, l’international italien, qui a joué pendant 10 années (pas consécutives) au club, n’a été titularisé que cinq fois en championnat lors de cet exercice 2025-2026.

Revenu chez les Giallorossi en 2021 après une courte aventure au SH Shenhua (Chine), le « petit pharaon » pourra au moins se targuer d’avoir glané un titre avec la Roma : la Ligue Conférence en 2021-2022.

💛❤️ Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di piú… erano persone, emozioni, vita. Per me, questi 10 anni sono stati tutto questo. Sono arrivato qui con sogni, ambizioni e tanta voglia di dimostrare. Me… pic.twitter.com/RZctMults1 — Stephan El Shaarawy (@OfficialEl92) May 15, 2026

Miné par les blessures

Si l’ailier était souvent apprécié pour ses qualités techniques et son style de jeu imprévisible, El Shaarawy a raté une cinquantaine de matchs à cause de blessures lors de son passage dans le club de la capitale italienne.

Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant a fait un long message d’adieu aux supporters :« Il y a des endroits qui deviennent un chez-soi sans qu’on s’en rende compte. Et puis, un jour, on se rend compte que c’était bien plus que ça. C’étaient les gens, les émotions, la vie. Pour moi, ces dix années ont été tout cela. »

Son dernier match à l’Olimpico sera le derby de Rome ce dimanche.

Le derby romain a été reprogrammé à cause du Masters 1000