Paulo Dybala de retour au bercail après la Coupe du monde ?

De retour au bercail. Quatorze ans après avoir quitté l’Argentine pour éclabousser de tout son talent les pelouses italiennes, Paulo Dybala devrait signer à Boca Juniors après la Coupe du monde 2026. Selon ESPN Argentina, la Joya détiendrait un accord de principe avec Los Bosteros.

Paredes fait le pressing

Lors d’une interview accordée à la chaîne YouTube d’El Pollo Álvarez, Paulo Dybala a avoué recevoir quelques coups de téléphone de la part du milieu de terrain de Boca et ancien coéquipier à la Roma, Leandro Paredes ainsi que de son entourage.

« Je reçois des messages de Léo, de Cami, sa femme, qui a une très bonne relation avec Oriana (l’épouse de Dybala), et nous parlons toujours avec eux. Depuis le jour où il est parti, c’était très triste pour nous, à cause de la relation que nous avions avec sa famille, parce que nous partagions la vie au quotidien. Nous sommes beaucoup moins ensemble, presque jamais, alors ils insistent assez sur cette question », a expliqué celui qui a été formé à Córdoba avant de traverser l’Atlantique.

Ander Herrera, Paredes, Cavani, Dybala… Boca Juniors aurait pu remporter une Ligue des champions, il y a 10 ans.

Paulo Dybala de retour en Argentine ?