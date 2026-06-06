Saint-Étienne et Philippe Montanier se séparent

La défaite en barrages a laissé des traces. Condamnée à rester en Ligue 2 après son lourd revers contre Nice, l’ASSE va désormais devoir trouver un nouveau patron pour l’opération montée l’an prochain. En effet, selon L’Équipe, et alors que son contrat se terminait à la fin du mois, Philippe Montanier ne sera plus l’entraîneur de Sainté en 2026-2027.

Débarqué en cours de saison à la place d’Eirik Horneland, Montanier aura fait long feu à Saint-Étienne et aura malheureusement échoué dans sa quête de retrouver la Ligue 1 avec les Verts, avec des résultats en dents de scie et une deuxième place, synonyme de montée directe, ratée pour deux petits points.

Avec tous les postes libres en Ligue 1, on ne devrait pas tarder à le revoir sur un banc.

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