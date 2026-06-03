Saint-Étienne remporte un nouveau bras de fer contre le gouvernement

Le Back 2 Back de l’ASSE ! Pour certains, back-to-back signifie « trophée en Ligue des champions » ; pour l’ASSE, l’expression sert à parler de cette nouvelle victoire face au gouvernement dans le processus engagé de dissolution des tribunes de supporters.

En effet, Franceinfo indique que, comme en 2025, le gouvernement a de nouveau rétropédalé sur la mise sous éteignoir des supporters emblématiques des Verts, les Magic Fans et les Green Angels. Une victoire pour tout un club mais également tout une ville puisque nombre de personnalités de la vie sportive et politique de Saint-Étienne avaient mis les poteaux carrés pour lutter contre cette dissolution.

Avis défavorable de la Commission nationale consultative

Un organisme est à l’origine de cette décision : la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. C’est elle qui a rendu un avis défavorable à la dissolution, pour le plus grand bonheur du peuple vert. La décision devrait être officialisée dans les prochains jours devant le Sénat par le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez en personne pour définitivement clôturer ce nouvel épisode.

Et cette Commission, elle ne peut rien faire pour le retour dans l’élite ?

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