Nice déterminé à contrecarrer les plans de l'OM ?

Qui c’est le plus costaud ? Alors que l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, L’Equipe affirme que l’OGC Nice s’apprête à mener une bataille judiciaire pour faire valoir l’engagement de l’ancien architecte brestois. Un accord qui dépendait notamment d’un maintien des Aiglons en Ligue 1, ce qu’ils ont obtenu à l’issue du barrage face à Saint-Etienne. Alors que Lorenzi aurait proposé de régler la situation à l’amiable, en démissionnant sans préavis par exemple, le cub azuréen serait déterminé à saisir les prud’hommes.

« On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé. 15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet, avait ainsi déploré le président Jean-Pierre Rivère dans la foulée de la victoire face aux Verts. Il vient me voir au bureau et me dit « président je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille ». (…) Comme j’ai dit à Greg, je peux comprendre la pression de Marseille qui revient sur le sujet. Mais Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui »

Paroles partout, justice nulle part !