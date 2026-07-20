La fierté de Luis de la Fuente

Des étoiles plein les yeux et une de plus sur le maillot ! Architecte d’une Espagne désormais championne du monde et d’Europe en titre, Luis de la Fuente était comblé de bonheur après la victoire de sa Roja en finale du Mondial.

Surtout, cette victoire, c’est celle d’une philosophie de jeu, avec laquelle se groupe vit et meurt. « Il y a beaucoup de fierté, pour cette génération de footballeurs qui ont grandi avec cette idée, en restant fidèles à cette idée, en donnant le meilleur, en nous donnant un exemple de vie, d’équipe, de famille, a-t-il déclaré. Des grands footballeurs, avec un potentiel extraordinaire et un grand talent. »

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Plein d’émotions, il a confié sa joie d’avoir accompagné ce groupe tout du long : « Je suis surtout fier de les avoir accompagnés sur ce chemin, cette trajectoire, c’est un honneur pour moi. »

C’est surtout un honneur pour nous de voir jouer une telle équipe.

Les notes des champions du monde espagnols