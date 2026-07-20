Le corps d’un journaliste de sport retrouvé calciné au sud de Naples

Le journalisme sportif italien est en deuil. Le corps de Luigi Esposito, journaliste italien de 53 ans, a été retrouvé calciné ce samedi à Eboli, au sud de Naples. Les pompiers ont fait cette découverte alors qu’ils intervenaient pour éteindre un incendie dans une zone de végétation. L’état du corps avait d’abord empêché son identification.

La piste de l’homicide privilégiée

Selon le parquet de Salerne, les premiers éléments de l’enquête laissent penser que Luigi Esposito aurait été tué avant que son corps ne soit incendié. Une autopsie doit permettre de déterminer précisément les causes de sa mort. Connu également sous le prénom de Luca, il couvrait l’actualité sportive pour plusieurs médias locaux et était rédacteur en chef de TuttoSalernitana, un site consacré au club de la Salernitana.

Toutes nos pensées vont à ses proches.

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