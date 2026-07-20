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La détresse de Lionel Messi

LB
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La détresse de Lionel Messi

L’adieu aux larmes. Alors que selon toute vraisemblance, Lionel Messi a disputé son dernier match de Coupe du monde lors de la défaite en finale face à l’Espagne (1-0), le capitaine argentin a fait part de sa tristesse sur son compte Instagram.

Entre déception et fierté

« La douleur est immense et cette blessure mettra du temps à cicatriser », a notamment expliqué Messi dans son message. Malgré la défaite et ses larmes au coup de sifflet final, l’octuple ballon d’or a également assuré garder « en mémoire tout ce qu’il y a eu de beau » et sa fierté que l’Argentine figure « une fois de plus, parmi les meilleurs du monde ».

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Malgré tout, la déception et l’amertume restent particulièrement présent chez le joueur de l’Inter Miami : « Aujourd’hui, il est difficile de mesurer à sa juste valeur ce que nous avons accompli, mais cette équipe a atteint deux finales consécutives de la Coupe du monde. Un grand merci du fond du cœur pour chaque message de soutien et chaque message d’encouragement. Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que nation et à être tous ensemble, partageant l’immense fierté d’être Argentins. »

Tâche à la nouvelle génération de faire mieux désormais.

Aleksander Čeferin a boycotté la finale du Mondial

LB

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