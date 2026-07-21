Un adolescent est mort lors des célébrations du titre de l’Espagne

Des nouvelles comme on n’aime pas en lire. En marge des célébrations du titre de champion du monde de l’Espagne dans la nuit de dimanche à lundi, un adolescent de 13 ans est décédé à Ciudad Rodrigo dans l’ouest du pays.

L’effondrement d’une fontaine à l’origine du drame

Alors que les festivités ont animé l’Espagne depuis dimanche soir avec en point d’orgue les célébrations observées ce lundi après-midi après le retour de la sélection, un drame s’est déroulé à Ciudad Rodrigo dans la province de Salamanque. Alors que les supporters célébraient le deuxième sacre mondial de l’histoire de la Roja, un adolescent de 13 ans est décédé après l’effondrement d’une fontaine, a annoncé le maire de la ville.

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Selon plusieurs médias espagnols, la fontaine aurait cédé sous le poids des supporters qui seraient montés dessus. Dans un communiqué publié sur la page Facebook de la ville, la mairie a annoncé que les drapeaux du Conseil municipal seront en berne à partir de ce lundi et jusqu’à mercredi en signe de deuil. Une minute de silence a également été observée dans la ville à 18h en mémoire du jeune homme.

La fête a viré au cauchemar pour toute une ville.

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