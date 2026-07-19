Un feu de paille. A la suite de la première mi-temps catastrophique de l’équipe de France face à l’Angleterre ce samedi soir en petite finale de la Coupe du monde (0-4 à la pause), Didier Deschamps a procédé à quatre changements, dont celui de Ryan Cherki. Peu avant, le sélectionneur des Bleus s’était embrouillé avec l’attaquant de Manchester City.

Des images montrent en effet les deux hommes échangeant des mots et des gestes d’agacement, Cherki allant même jusqu’à tourner le dos à son entraîneur en faisant un geste de la main plutôt équivoque.

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Pas de cas particuliers

Interrogé à ce sujet en conférence d’après-match, Didier Deschamps a préféré juger l’équipe dans son ensemble, plutôt que de s’attarder sur un nom spécifique : « C’est moi qui me suis trompé. J’aurais dû faire des choix dès le début du match et ça se serait peut-être mieux passé après. Chacun est jugé par rapport à ses performances, mais juger des joueurs, des caractères, des personnalités différentes, je ne l’ai jamais fait devant vous. »

On préférera plutôt se souvenir de la bromance sur fond de couvre-chef napoléonien.

Michael Olise en larmes après la petite finale