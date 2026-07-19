S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Petite finale
  • France-Angleterre (4-6)

Didier Deschamps réagit à son « clash » avec Rayan Cherki

JD
42 Réactions
Didier Deschamps réagit à son « clash » avec Rayan Cherki

Un feu de paille. A la suite de la première mi-temps catastrophique de l’équipe de France face à l’Angleterre ce samedi soir en petite finale de la Coupe du monde (0-4 à la pause), Didier Deschamps a procédé à quatre changements, dont celui de Ryan Cherki. Peu avant, le sélectionneur des Bleus s’était embrouillé avec l’attaquant de Manchester City.

Des images montrent en effet les deux hommes échangeant des mots et des gestes d’agacement, Cherki allant même jusqu’à tourner le dos à son entraîneur en faisant un geste de la main plutôt équivoque.

Embed t.co

Pas de cas particuliers

Interrogé à ce sujet en conférence d’après-match, Didier Deschamps a préféré juger l’équipe dans son ensemble, plutôt que de s’attarder sur un nom spécifique : « C’est moi qui me suis trompé. J’aurais dû faire des choix dès le début du match et ça se serait peut-être mieux passé après. Chacun est jugé par rapport à ses performances, mais juger des joueurs, des caractères, des personnalités différentes, je ne l’ai jamais fait devant vous. »

On préférera plutôt se souvenir de la bromance sur fond de couvre-chef napoléonien.

Michael Olise en larmes après la petite finale

JD

Commentaires

Les membres ont posté 42 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

Didier Deschamps va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
154
25

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.