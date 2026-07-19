S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Finale
  • Espagne-Argentine

« Ce groupe a déjà écrit une histoire » : Le message de Lionel Messi avant la finale

JD
8 Réactions
« Ce groupe a déjà écrit une histoire » : Le message de Lionel Messi avant la finale

Derniers encouragements. A quelques heures de la finale entre l’Espagne et l’Argentine, lors de laquelle l’Albiceleste peut espérer décrocher une quatrième étoile, Lionel Messi a envoyé un message en forme de remerciements sur Instagram. Le champion du monde 2022, toujours en course pour le trophée du meilleur buteur de la Coupe du monde a tenu à rendre hommage à l’équipe qu’il continue de porter du haut de ses 39 ans.

« Le plus beau de toutes ces années, ce ne sont pas seulement les titres, mais le chemin pour y arriver : partager le quotidien de ce groupe, lutter ensemble, se relever dans les moments difficiles et savourer chaque étape du chemin, a posté l’attaquant, avant de dire « merci à chacun de [s]es coéquipiers, au staff et à tous ceux qui travaillent chaque jour pour faire de cette équipe nationale une famille.

Et Messi de conclure que « quoi qu’il arrive, ce groupe a déjà écrit une histoire que nous n’oublierons jamais et que personne ne pourra jamais effacer ».

Post Instagram Voir sur instagram.com

Une manière d’éviter de se porter l’œil ?

En direct : Espagne-Argentine (0-0)

JD

Commentaires

Les membres ont posté 8 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Magazines

SO FOOT collector 100% MESSI, édition dorée

à partir de 25€



C'est une putain de bonne question !

Didier Deschamps va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
154
36

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.