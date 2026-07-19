S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Petite finale
  • France-Angleterre (4-6)

Michael Olise en larmes après la petite finale

JD
11 Réactions
Michael Olise en larmes après la petite finale

Up and down. Avec la défaite de la France en petite finale face à l’Angleterre (4-6), c’est un Mondial mi-figue mi-raisin qui s’achève pour Michael Olise. D’un côté, l’attaquant du Bayern Munich a battu le record de Pelé en distribuant sept passes décisives dans le tournoi ; de l’autre, il a tenté 20 fois sa chance sans inscrire un seul but. Un record là aussi.

Consolé par Didier Deschamps

Face à son pays de naissance, Olise a manqué deux occasions cruciales qui auraient permis aux Bleus de revenir à 4-4 en fin de seconde période. Nos confrères de L’Equipe rapportent que le joueur de 24 ans aurait ensuite fondu en larmes dans le vestiaire, avant d’être consolé par Didier Deschamps. Lequel a ensuite confirmé, ému, avoir « parlé avec Michael » à la fin du match.

Vous avez dit nonchalance ?

Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »

JD

Commentaires

Les membres ont posté 11 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

Didier Deschamps va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
154
25

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.