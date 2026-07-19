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L’Espagne dégaine sa compo pour la finale

JF
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L’Espagne dégaine sa compo pour la finale

Luis de la Fuente ne fait patienter personne. À deux heures du coup d’envoi de la finale du Mondial, l’Espagne a déjà dévoilé sa compo avant d’affronter l’Argentine.

Pas de changement

Comme dit l’adage, « on ne change pas une équipe qui gagne », alors le sélectionneur espagnol reconduit le même onze qu’en demi-finales et qu’en quarts de finale. Au milieu, Fabián Ruiz conserve donc sa place alors que Pedri va démarrer dans la peau d’un remplaçant. Devant, Lamine Yamal est bien là.

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Le onze de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

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JF

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